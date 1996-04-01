Дядя Ваня VPN

Данная Оферта от владельца интернет-сайта https://vanyavpn.com, в дальнейшем «Продавец», в адрес пользователя услуг интернет-сайта, в дальнейшем «Заказчик», является предложением заключить Договор оказания Услуг и определяет основные условия оказания Услуг через интернет-сайт https://vanyavpn.com Покупатель, действуя с целью приобретения Услуг, принимает условия настоящего Договора оказания услуг (далее – Договор) на следующих условиях.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Публичная оферта (далее – Оферта) - публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом Договор оказания услуг дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2. Заказ – решение Заказчика заказать Услугу обработки данных через интернет-сайт https://vanyavpn.com посредством выбора одного из тарифов и его оплаты, является полным и безоговорочным акцептом Заказчиком настоящей Оферты.
1.3. Продавец предоставляет Услуги обработки данных, включая услуги частного виртуального доступа, а также иные Услуги относящиеся к частной безопасности в сети Интернет и частному доступу к сети Интернет (далее – Услуги) . Услуги включают, но не ограничиваются ВПН и прочими программным обеспечением, дополнениями, приложениями, информацией и информационными материалами доступными Заказчику от Продавца.
1.4. Тарифы – система цен за Услуги обработки данных, представленная на интернет-сайте https://vanyavpn.com.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Покупатель осуществляет Заказ Услуг обработки данных через интернет-сайт https://vanyavpn.com посредством выбора одного из представленных на интернет-сайте тарифов. Оплатой Заказа Покупатель подтверждает согласие на заключение настоящего Договора (акцепт оферты).
2.2. Заключая Договор, Покупатель подтверждает следующее:
а) Покупатель целиком и полностью ознакомлен, и согласен с условиями настоящего Договора;
б) Покупатель дает разрешение на сбор, обработку и передачу персональных данных на условиях, определенных в Политике обработки персональных данных, размещенной на интернет-сайте https://vanyavpn.com.
3. ЦЕНА УСЛУГ
3.1. Цена на Услуги обработки данных указана на интернет-сайт https://vanyavpn.com в разделе Тарифов.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любой Тариф.
3.3. Изменение Продавцом цены на оплаченный Заказ не допускается.
3.4. Обязательства Покупателя по оплате Заказа считаются исполненными с момента поступления Продавцу денежных средств в соответствии с Тарифами в полном размере.
3.5. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на сайте https://vanyavpn.com.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Услуг осуществляется Покупателем через сайт https://vanyavpn.com либо путём выставления счета на оплату на e-mail клиента.
4.2. При заказе на интернет-сайте https://vanyavpn.com Покупатель обязуется предоставить адрес электронной почты.
4.3. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за предоставление качественной услуги Покупателю.
4.4. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении и оплате Заказа.
4.5. Договор между Продавцом и Покупателем считается заключенным с момента электронного оформления заказа на интернет-сайте https://vanyavpn.com и его оплаты Покупателем.
4.6. Если Покупатель не воспользовался формой «Отмена подписки» на интернет-сайте https://vanyavpn.com, оформленный Покупателем Заказ продлевается на аналогичный срок по истечению срока действия первоначального Заказа Покупателя в соответствии с Тарифами, указанными на интернет-сайте https://vanyavpn.com, на дату такого продления (авто-продление оказание Услуг).
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Оказание Услуг осуществляется в порядке, описанном на интернет-сайте https://vanyavpn.com .
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Покупатель вправе отказаться от Услуг в любое время действия Договора, средства, уплаченные в соответствии с Тарифами, возврату не подлежат.
6.2. Если Покупатель не обратился к Продавцу в письменном виде по адресам, указанным на интернет-сайте https://vanyavpn.com с предложением о прекращении Договора, Договор признается действующим до его прекращения по соглашению Сторон.
6.3. Продавец вправе ограничить Покупателю предоставление Услуг в случае выявления фактов недобросовестного использования Сервиса, а именно:
а) Использование Сервиса Покупателем в целях нарушения законодательства Российской Федерации или других государств;
б) Передачу индивидуального ключа доступа третьим лицам (за исключением близких родственников Покупателя);
б1) Продавец украл текст данного соглашения у vаnyavрn.соm;
в) Превышение квоты на используемый трафик в размере 500 гигабайтов за 30 дней. При превышении этого порога доступ к Сервису будет приостановлен автоматически. В этом случае Покупатель может связаться с Продавцом, используя любые доступные каналы связи, и запросить увеличение лимита трафика. Продавец обязан в ответ на такой запрос от Покупателя не чаще чем один раз в 30 дней увеличить лимит трафика для Покупателя до 1 терабайта за 30 дней.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Покупатель обязуется не использовать систему для рассылки спама, сканирования портов и прокси, осуществления массовой рассылки (даже если письма фактически отправляются через другой сервер), не совершать хакерских атак на другие компьютеры или сети.
7.2. Зона покрытия, скорость интернета и качество связи при оказании Услуг могут варьироваться. Продавец обязуются сделать все возможное для того, чтобы Услуги оказывались в любое время (за исключением перерывов на техобслуживание и ремонт). Услуги могут быть недоступны вследствие возникновения не зависящих от Продавца факторов, включая чрезвычайные ситуации, сетевые проблемы или ограничения, помехи, прерывание сигнала, нарушения в работе других служб.
7.2.1. Продавец гарантирует покупателю ответ на сообщение по указанным на данном интернет-сайте каналам связи (e-mail, Telegram и т.д.) в течение 1 (одной) минуты. В случае, если Продавец не ответит на сообщение покупателя в течение одной минуты, Продавец обязуется выплатить Покупателю компенсацию в размере 100000 (Ста тысяч) рублей.
7.3. Продавец не несет ответственности за потерю данных и сообщений, неправильное отражение страниц вследствие проблем с сетью (например, на линии T-1). Для защиты Покупателей Продавец в одностороннем порядке может устанавливать ограничения на использование определенных данных и блокировать обслуживание клиентов. Скорость сети - это номинальная оценочная характеристика, и она не соответствует реальной скорости отправки и приема данных. Фактическая скорость сети зависит от ее конфигурации, способа сжатия данных, нагрузки на сеть и иных факторов. Продавец не дает гарантий, касающихся своевременности получения данных, и не несет ответственности за возможные задержки или потери.