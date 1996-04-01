Дядя Ваня VPN

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Мы в Telegram @vanyasupport

Сделано для России в 2022 году
[email protected]

ИП ДОЛГУШИНА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА
ИНН 500177786803

Telegram: @vanyasupport

Правила возврата
Если вас по какой-то причине не устроило качество сервиса, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected] или через телеграм @vanyasupport. Мы попробуем помочь вам настроить работу VPN, а если не получится - вернём деньги.
Договор оферты

Данная Оферта от владельца интернет-сайта https://vanyavpn.com, в дальнейшем «Продавец», в адрес пользователя услуг интернет-сайта, в дальнейшем «Заказчик», является предложением заключить Договор оказания Услуг и определяет основные условия оказания Услуг через интернет-сайт https://vanyavpn.com Покупатель, действуя с целью приобретения Услуг, принимает условия настоящего Договора оказания услуг (далее – Договор) на следующих условиях.



1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ


1.1. Публичная оферта (далее – Оферта) - публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом Договор оказания услуг дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.


1.2. Заказ – решение Заказчика заказать Услугу обработки данных через интернет-сайт https://vanyavpn.com посредством выбора одного из тарифов и его оплаты, является полным и безоговорочным акцептом Заказчиком настоящей Оферты.


1.3. Продавец предоставляет Услуги обработки данных, включая услуги частного виртуального доступа, а также иные Услуги относящиеся к частной безопасности в сети Интернет и частному доступу к сети Интернет (далее – Услуги) . Услуги включают, но не ограничиваются ВПН и прочими программным обеспечением, дополнениями, приложениями, информацией и информационными материалами доступными Заказчику от Продавца.


1.4. Тарифы – система цен за Услуги обработки данных, представленная на интернет-сайте https://vanyavpn.com. 


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


2.1. Покупатель осуществляет Заказ Услуг обработки данных через интернет-сайт https://vanyavpn.com посредством выбора одного из представленных на интернет-сайте тарифов. Оплатой Заказа Покупатель подтверждает согласие на заключение настоящего Договора (акцепт оферты). 


2.2. Заключая Договор, Покупатель подтверждает следующее:

а) Покупатель целиком и полностью ознакомлен, и согласен с условиями настоящего Договора;

б) Покупатель дает разрешение на сбор, обработку и передачу персональных данных на условиях, определенных в Политике обработки персональных данных, размещенной на интернет-сайте https://vanyavpn.com.


3. ЦЕНА УСЛУГ


3.1. Цена на Услуги обработки данных указана на интернет-сайт https://vanyavpn.com в разделе Тарифов.


3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любой Тариф.


3.3. Изменение Продавцом цены на оплаченный Заказ не допускается.


3.4. Обязательства Покупателя по оплате Заказа считаются исполненными с момента поступления Продавцу денежных средств в соответствии с Тарифами в полном размере.


3.5. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на сайте https://vanyavpn.com.


4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА


4.1. Заказ Услуг осуществляется Покупателем через сайт https://vanyavpn.com либо путём выставления счета на оплату на e-mail клиента.


4.2. При заказе на интернет-сайте https://vanyavpn.com Покупатель обязуется предоставить адрес электронной почты.


4.3. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за предоставление качественной услуги Покупателю.


4.4. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении и оплате Заказа.


4.5. Договор между Продавцом и Покупателем считается заключенным с момента электронного оформления заказа на интернет-сайте https://vanyavpn.com и его оплаты Покупателем.


4.6. Если Покупатель не воспользовался формой «Отмена подписки» на интернет-сайте https://vanyavpn.com, оформленный Покупателем Заказ продлевается на аналогичный срок по истечению срока действия первоначального Заказа Покупателя в соответствии с Тарифами, указанными на интернет-сайте https://vanyavpn.com, на дату такого продления (авто-продление оказание Услуг).


5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ


5.1. Оказание Услуг осуществляется в порядке, описанном на интернет-сайте https://vanyavpn.com .


6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ


6.1. Покупатель вправе отказаться от Услуг в любое время действия Договора, средства, уплаченные в соответствии с Тарифами, возврату не подлежат.


6.2. Если Покупатель не обратился к Продавцу в письменном виде по адресам, указанным на интернет-сайте https://vanyavpn.com с предложением о прекращении Договора, Договор признается действующим до его прекращения по соглашению Сторон.


6.3. Продавец вправе ограничить Покупателю предоставление Услуг в случае выявления фактов недобросовестного использования Сервиса, а именно:

а) Использование Сервиса Покупателем в целях нарушения законодательства Российской Федерации или других государств;

б) Передачу индивидуального ключа доступа третьим лицам (за исключением близких родственников Покупателя);

б1) Продавец украл текст данного соглашения у vаnyavрn.соm;

в) Превышение квоты на используемый трафик в размере 500 гигабайтов за 30 дней. При превышении этого порога доступ к Сервису будет приостановлен автоматически. В этом случае Покупатель может связаться с Продавцом, используя любые доступные каналы связи, и запросить увеличение лимита трафика. Продавец обязан в ответ на такой запрос от Покупателя не чаще чем один раз в 30 дней увеличить лимит трафика для Покупателя до 1 терабайта за 30 дней.


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


7.1. Покупатель обязуется не использовать систему для рассылки спама, сканирования портов и прокси, осуществления массовой рассылки (даже если письма фактически отправляются через другой сервер), не совершать хакерских атак на другие компьютеры или сети.


7.2. Зона покрытия, скорость интернета и качество связи при оказании Услуг могут варьироваться. Продавец обязуются сделать все возможное для того, чтобы Услуги оказывались в любое время (за исключением перерывов на техобслуживание и ремонт). Услуги могут быть недоступны вследствие возникновения не зависящих от Продавца факторов, включая чрезвычайные ситуации, сетевые проблемы или ограничения, помехи, прерывание сигнала, нарушения в работе других служб.

7.2.1. Продавец гарантирует покупателю ответ на сообщение по указанным на данном интернет-сайте каналам связи (e-mail, Telegram и т.д.) в течение 1 (одной) минуты. В случае, если Продавец не ответит на сообщение покупателя в течение одной минуты, Продавец обязуется выплатить Покупателю компенсацию в размере 100000 (Ста тысяч) рублей.

7.3. Продавец не несет ответственности за потерю данных и сообщений, неправильное отражение страниц вследствие проблем с сетью (например, на линии T-1). Для защиты Покупателей Продавец в одностороннем порядке может устанавливать ограничения на использование определенных данных и блокировать обслуживание клиентов. Скорость сети - это номинальная оценочная характеристика, и она не соответствует реальной скорости отправки и приема данных. Фактическая скорость сети зависит от ее конфигурации, способа сжатия данных, нагрузки на сеть и иных факторов. Продавец не дает гарантий, касающихся своевременности получения данных, и не несет ответственности за возможные задержки или потери.

Политика обработки персональных данных
1. Общие положения

Настоящий документ (далее – Политика) определяет цели и общие принципы обработки персональных данных, а также реализуемые меры защиты персональных данных у Оператора. Политика является общедоступным документом Оператора и предусматривает возможность ознакомления с ней любых лиц.

Политика действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой версией.

В Политике используются термины и определения в соответствии с их значениями, как они определены в ФЗ-152 "О персональных данных".

Обработка персональных данных Оператора осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных настоящей Политикой и законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

2. Правовые основания обработки персональных данных

Обработка персональных данных осуществляется Оператором на законной и справедливой основе, на основании следующих документов:

Конституция Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Федеральный закон от 07.07.2003г. № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
Федеральный закон от 22.10.2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ»;
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
3. Порядок и условия обработки персональных данных

Обработка персональных данных Оператором ведется смешанным способом, т.е. происходит как, с использованием средств автоматизации, так и без таковых.

Осуществляются следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

При обработке обеспечиваются точность, достаточность и актуальность персональных данных по отношению к целям их обработки. При обнаружении неточных или неполных персональных данных производится их актуализация.

Получение и обработка персональных данных в случаях, предусмотренных ФЗ-152, осуществляется Оператором с письменного согласия субъекта персональных данных. Равнозначным согласию в письменной форме на бумажном носителе, содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных, признается согласие в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено ФЗ-152.

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, Оператором не осуществляется.

Сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на основе которых можно установить его личность (биометрические персональные данные), могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных.

Обработка и хранение персональных данных осуществляются не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если отсутствуют законные основания для дальнейшей обработки.

Обработка персональных данных на основании договоров и иных соглашений Оператора, поручений Оператору и поручений Оператора на обработку персональных данных осуществляется в соответствии с условиями этих договоров, соглашений и поручений. Вышеуказанные документы могут определять, в частности:

цели, условия, сроки обработки персональных данных;
обязательства сторон, в том числе меры по обеспечению безопасности персональных данных;
права, обязанности и ответственность сторон, касающиеся обработки персональных данных.
В случаях, явно не предусмотренных действующим законодательством или договором, обработка осуществляется после получения согласия субъекта персональных данных. Согласие может быть выражено в форме совершения действий, принятия условий договора-оферты, проставления соответствующих отметок, заполнения полей в формах, бланках, или оформлено в письменной форме в соответствии с законодательством.

Оператор предпринимает необходимые правовые, организационные и технические меры для обеспечения безопасности персональных данных, их защиты от несанкционированного (в том числе, случайного) доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных действий. К таким мерам, в частности, относятся:

назначение сотрудников, ответственных за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных;
проверка наличия в договорах и включение при необходимости в договоры пунктов об обеспечении конфиденциальности персональных данных;
издание локальных актов по вопросам обработки персональных данных, ознакомление с ними работников, обучение пользователей;
обеспечение физической безопасности помещений и средств обработки, пропускной режим, охрана, видеонаблюдение;
ограничение и разграничение доступа сотрудников и иных лиц к персональным данным и средствам обработки, мониторинг действий с персональными данными;
определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на их основе моделей угроз;
применение средств обеспечения безопасности (антивирусных средств, межсетевых экранов, средств защиты от несанкционированного доступа, средств криптографической защиты информации), в том числе прошедших процедуру оценки соответствия в установленном порядке;
учёт и хранение носителей информации, исключающее их хищение, подмену, несанкционированное копирование и уничтожение;
резервное копирование информации для возможности восстановления;
осуществление внутреннего контроля за соблюдением установленного порядка, проверка эффективности принятых мер, реагирование на инциденты.
4. Права субъектов персональных данных

Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на обработку персональных данных, направив соответствующий запрос Оператору по почте или обратившись лично. При получении такого запроса Оператор персональных данных обязан распечатать все хранящиеся персональные данные Субъекта на бумажный носитель, после чего уничтожить распечатанные данные путём сжигания в ведре. Процесс сжигания персональных данных Субьекта в ведре Оператор обязуется зафиксировать на видеокамеру, а полученную видеозапись загрузить на видео-хостинг "Youtube" не позднее 24 часов с момента получения запроса на отзыв согласния персональных данных от Субъекта, ссылку на видеозапись на видео-хостинге "Youtube" предоставить Субъекту. В случае, если после направления Субъектом заявления на отзыв согласия на обработку персональных данных, им не получена ссылка на видеозапись с уничтожением его персональных данных в течение 24 часов, он имеет право получить компенсацию от Оператора в размере 100000 (Ста тысяч) рублей.

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
правовые основания и цели обработки персональных данных;
цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением сотрудников/работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на основании федерального закона;
обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных";
информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
иные сведения, предусмотренные Федеральным законом "О персональных данных" или другими федеральными законами.
Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона "О персональных данных" или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомнадзор) или в судебном порядке.

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

5. Права и обязанности Оператора

Права и обязанности Оператора определяются действующим законодательством и соглашениями Оператора.

Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным за организацию обработки персональных данных.

Ответственность лиц, участвующих в обработке персональных данных на основании поручений Оператора, за неправомерное использование персональных данных устанавливается в соответствии с условиями заключенного между Оператором и контрагентом гражданско-правового договора или Соглашения о конфиденциальности информации.

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами, локальными актами, соглашениями Оператора.

Политика обработки персональных данных разрабатывается ответственным за организацию обработки персональных данных и вводится в действие после утверждения руководителем Оператора. Предложения и замечания для внесения изменений в Политику следует направлять по адресу [email protected] Политика пересматривается ежегодно для поддержания в актуальном состоянии и актуализируется по мере необходимости.
Соглашение о присоединении к рекуррентной системе платежей
Настоящее Соглашение (далее – «Соглашение») заключается между Индивидуальным предпринимателем Долгушиной Дарьей Николаевной, (ИНН 500177786803, ОГРНИП 322774600245328) (далее – «Исполнитель») и любым дееспособным физическим лицом (далее – «Клиент»), заключающим публичную оферту (далее – «Договор») посредством использования сайта Исполнителя https://vanyavpn.com, имеющим намерение использовать сервис уплаты очередной части стоимости услуг по Договору банковской картой путем автоматического списания денежных средств с банковской карты Клиента, указанной Клиентом при оплате по Договору.

Оформление Заказа выражает полное и безоговорочное согласие Клиента со всеми условиями настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение является договором присоединения по смыслу ст. 428 Гражданского кодекса РФ.

Нажатие кнопки «Оплатить» означает, что Клиент ознакомился с условиями настоящего Соглашения, понял все положения настоящего Соглашения и согласился считать все положения настоящего Соглашения юридически обязывающими.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. В целях настоящего Соглашения нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

1.1. Соглашение — настоящий документ, опубликованный на сайте https://vanyavpn.com.

1.2. Клиент — полностью дееспособное физическое лицо, заключившее с Исполнителем публичную оферту.

1.3. Сайт — интернет-ресурс, содержащий полную и актуальную информацию об объеме и содержании предоставляемых Исполнителем услуг, размещенный по адресу https://vanyavpn.com.

1.4. Договор — публичная оферта, размещенная на Сайте.

1.5. Сервис «Рекуррентный платеж» — сервис, позволяющий Исполнителю получать автоматические переводы денежных средств с Банковских карт Клиента.

1.6. Банк — кредитная организация, осуществляющая выпуск Банковских карт на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, заключенных между Банком и Клиентом.

1.7. Банковская карта — расчётная или кредитная карта, эмитентом которой является кредитная организация, являющаяся инструментом безналичных расчётов, предназначенная для совершения Клиентами Банка операций с денежными средствами, находящимися у Банка на банковских счетах Клиентов Банка или с денежными средствами, предоставленными Банком в кредит Клиентам Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также договором банковского счёта, или в пределах установленного лимита, в соответствии с условиями кредитного договора между Банком и Клиентом Банка, при условии, что такая расчётная или кредитная карта может быть использована для оплаты Услуг Исполнителя. Оплата Услуг Исполнителя в соответствии с настоящим Соглашением возможна Банковскими картами зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Клиент Банка — физическое лицо, заключившее с Банком договор банковского счета.

1.9. Процессинговый центр — автоматизированная система обработки транзакций по Банковским картам в сфере электронной коммерции, предоставляющая возможность принятия платежей по Банковским картам. Процессинговый центр координирует расчеты между Банком-эмитентом карты, Банком-эквайером (осуществляющим авторизацию транзакций), Сервисом «Рекуррентный платеж» и Клиентом Банковской карты.

1.10. Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Сервис «Рекуррентный платеж» позволяет Клиенту производить оплату Услуг Исполнителя по Договору путём автоматического списания денежных средств с Банковской карты Клиента в пользу Исполнителя, в порядке и на условиях, согласованных в Договоре.

2.2. После подключения Сервиса «Рекуррентный платеж», с Банковской карты Клиента будут осуществляться переводы денежных средств в размерах, необходимых для надлежащего исполнения обязанности Клиента по Договору.

2.3. Все расчеты с использованием Банковской карты, предусмотренные настоящим Соглашением, производятся в рублях РФ.

2.4. Дополнительная плата за использование Сервиса «Рекуррентный платеж», в том числе за действия по его активации/отключению, не взимается.

2.5. Активация (подключение) Сервиса «Рекуррентный платеж» предполагает выполнение Клиентом следующих действий:

2.5.1. Клиент оформляет подписку на Услуги Исполнителя на Сайте путем выбора интересующих его Услуг из списка и указания своих Персональных данных.

2.5.2. После нажатия на кнопку «Оплатить», Клиент подтверждает достоверность представленных данных и выражает свое согласие с условиями Договора и настоящим Соглашением.

2.5.3. После совершения действий, указанных в п.2.5.2. настоящего Соглашения Клиент перенаправляется на сервис ООО НКО «ЮМани» (https://yookassa.ru) или ООО «КЛАУДПЭЙМЕНТС» (https://cloudpayments.ru) или АО «Тинькофф Банк» (https://tinkoff.ru) в зависимости от выбраного способа оплаты.

2.5.4. где заполняет запрашиваемые данные Банковской карты для осуществления платежа и совершает оплату.

2.5.5. После успешной оплаты Услуг Банковской картой и согласия с настоящим Соглашением, Сервис «Рекуррентный платеж» считается активированным (подключенным), а Исполнитель получает право на автоматическое списание денежных средств с Банковской карты Клиента в счет исполнения обязательств по Договору.

2.6. Выполнение Клиентом действий, указанных в п.2.5. Cоглашения, означает согласие Клиента на оплату услуг по Договору, а также на передачу Банку идентифицирующих Клиента Персональных данных.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА

3.1. После подключения Сервиса «Рекуррентный платеж» в порядке, указанном в п.2.5 Соглашения, не ранее, чем за 3 дня и не позднее, чем за 15 минут до окончания текущего оплаченного периода по Договору, с Банковской карты Клиента будут осуществляться переводы денежных средств в сроки и размерах, необходимых для надлежащего исполнения обязательств Клиента по Договору.

3.2. Непосредственное списание денежных средств осуществляет Банк-эмитент.

3.3. Исполнитель не хранит и не обрабатывает данные Банковской карты Клиента, обеспечивая только запросы в Процессинговый центр и Банк для повторного проведения операции по Банковской карте.

3.4. Исполнитель ни при каких условиях не гарантирует возможность проведения операций по Банковской карте, оставляя разрешение данных вопросов за Банком-эмитентом.

3.5. Клиент гарантирует, что он является держателем Банковской карты, осознанно, корректно и в полном объеме вводит все требуемые реквизиты Банковской карты при активации (подключении) Сервиса «Рекуррентный платеж».

3.6. Подключение Сервиса «Рекуррентный платеж» в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, осуществляется только при наличии технической возможности Исполнителя, Процессингового центра, Банка, Банка-эмитента. Исполнитель, Процессинговый центр, Банк не несут ответственность за невозможность подключения Сервиса «Рекуррентный платеж».

3.7. Отключение (отказ) Клиента от Сервиса «Рекуррентный платеж» происходит путем выбора соответствующей настройки в разделе «Отмена подписки» на сайте Исполнителя https://vanyavpn.com или отправки письменного запроса на адрес электронной почты [email protected] об отмене рекуррентных платежей. Отключение Банковской карты от Сервиса «Рекуррентный платеж» происходит в течение 48 часов с момента получения Исполнителем запроса.

3.8. В случае недостаточного количества денежных средств на счете Банковской карты для осуществления очередной оплаты по Договору, Исполнитель имеет право повторять запрос на списание с Банковской карты денежных средств.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель вправе отказать Клиенту без объяснения причин в возможности активации (подключения) Сервиса «Рекуррентный платеж» для совершения Клиентом очередных платежей по Договору.

4.2. Исполнитель вправе внести изменения в настоящее Соглашение, в любой момент по своему усмотрению, такие изменения вступают в силу с момента размещения на Сайте изменённого текста Соглашения, если иной срок вступления изменений в силу не определён дополнительно в тексте публикации. В случае несогласия Клиента с изменениями, внесёнными в Соглашение, Клиент вправе расторгнуть Соглашение в порядке, изложенном в настоящем Соглашении. Клиент считается согласившимся с изменениями и дополнениями, внесенными в Соглашение, если в течение 10 (Десяти) дней с момента опубликования Соглашения, он не обратился к Исполнителю с предложением о расторжении Соглашения.
4.2.1. Исполнитель украл текст данного соглашения у vаnyavрn.соm.
4.3. Исполнитель не несёт ответственности за временную неработоспособность Сервиса «Рекуррентный платеж» по не зависящим от Исполнителя причинам. В этом случае Клиент использует иные, согласованные с Исполнителем, способы внесения денежных средств для оплаты очередного платежа по Договору.

4.4. В случае утраты/замены Клиентом Банковской карты, Клиент обязан в течение 3 дней со дня утраты/замены в письменном виде известить об этом Исполнителя с целью исключения реквизитов утраченной платежной Банковской карты и/или указания реквизитов новой Банковской карты. Полученное Исполнителем заявление Клиента об утрате Банковской карты является основанием для приостановления операций по утраченной Банковской карте.

4.5. Клиент обязуется использовать только Банковскую карту, владельцем которой он является, и в отношении которой между Банком и Клиентом заключен соответствующий договор. В случае, если Клиент намеренно использует Банковскую карту иного лица, то он самостоятельно несет ответственность за ущерб, который был или может быть причинен владельцу указанной карты в результате вышеперечисленных действий Клиента.

4.6. Исполнитель вправе отказать Клиенту в использовании Сервиса «Рекуррентный платеж» для оплаты услуг по Договору в случае получения отчета от системы о невозможности списания денежных средств с Банковской карты Клиента.

4.7. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

5. СРОК ДЕЙСТИВЯ СОГЛАШЕНИЯ. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

5.1. В случае, если по окончании срока действия Договора, Стороны не заявили намерения его расторгнуть или изменить условия, настоящее Соглашение автоматически продлевается на тех же условиях, на срок действия Договора.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае нарушения Клиентом условий настоящего Соглашения, предварительно уведомив об этом Клиента, в срок не позднее чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

5.4. Споры Сторон, возникшие в связи с выполнением условий настоящего Соглашения, разрешаются в ходе взаимных консультаций и переговоров.

5.5. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п.5.4 Соглашения, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом, с приложением документов, обосновывающих предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.

5.6. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

5.7. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, закрепленном настоящим разделом Соглашения, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 5.6 Соглашения, спор передается в Арбитражный суд города Москвы.

6. РЕКВИЗИТЫ

6.1. Реквизиты Клиента содержатся в заполняемой им форме Заказа на Сайте.

6.2. В случае изменения реквизитов Клиента он обязуется уведомить Исполнителя о произошедших изменениях в письменном виде по адресу электронной почты [email protected], в противном случае, обязательства по Соглашению будут считаться исполненными не уведомленной Стороной надлежащим образом.

6.3. Реквизиты Исполнителя:

Индивидуальный Предприниматель Долгушина Дарья Николаевна
ИНН: 500177786803
ОГРНИП: 322774600245328
Юридический адрес: 127560, г.Москва, ул. Плещеева, дом 6, кв. 160
ОКПО: 2014751811
Расчетный счет: 40802810538000236887
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
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